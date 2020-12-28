Встреча советников глав государств "нормандской четверки" может состояться в январе, - Ермак

"Работа в "нормандском формате" не прекращается ни на день".

Встреча советников глав государств "нормандской четверки" может состояться в январе, - Ермак
Фото: president.gov.ua

Работа в "нормандском формате" происходит непрерывно, и встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РоSSия) может состояться уже в январе следующего года.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".

"Встреча советников глав государств "нормандской четверки" может состояться в январе 2021 года", - сказал Ермак журналистам 28 декабря.

Он отметил, что "работа в "нормандском формате" не прекращается ни на день".

Также Ермак сообщил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе начнется с начала следующего года.

Напомним, 11 сентября в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран Нормандского формата. Они продолжались 7 часов. Обсуждали состояние выполнения решений Парижского саммита, подготовку к очередной встрече лидеров, продвижение работы в Трехсторонней контактной группе, обмен удерживаемыми лицами.

9 декабря Министерство иностранных дел Украины призвало РФ предпринять все надлежащие шаги для продолжения работы по выполнению всех решений, принятых в рамках "нормандского формата".

В интервью The New York Times президент Владимир Зеленский заявил, что усилить переговоры в Нормандском формате мог бы президент Байден.

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