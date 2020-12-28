ВАКС не избрал меру пресечения заместителю главы ОПУ Татарову
Заседание перенесли на 30 декабря.
Высший антикоррупционный суд сегодня, 28 декабря не избрал меру пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, подозреваемому в даче взятки по делу о хищении средств Нацгвардии (дело экс-нардепа Микитася).
Во время заседания сторона защиты заявила, что рассмотрение дела невозможно без участия прокурора, и попросила перенести заседание.
Ранее Центр противодействия коррупции сообщил, что по делу назначили новых прокуроров - от Офиса генпрокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Один из адвокатов отметил, что просит перенести суд на 4 января, поскольку у него "есть свои планы на Новый год". Судья согласился с ходатайством защиты, однако перенес заседании не на январь, а на 10:00 30 декабря.
Тем временем у здания суда собрались активисты, которые провели акцию "Татарова - за решетку" и требуют справедливого наказания для него.
Напомним, что 14 декабря Печерский районный суд принял решение передать дело экс-нардепа Микитася от Национального антикоррупционного бюро в другое ведомство. Решение принял судья Сергей Вовк. Судья обязал Генерального прокурора Ирину Венедиктову решить "несуществующий спор о подследственности" и поручить досудебное расследование другому органу. В САП заявили, что Печерский суд не имеет на это полномочий, а дело должно рассматриваться Высшим антикоррупционным судом.
Одними из подозреваемых по делу являются экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, заместитель главы Офиса президента Олег Татаров (подозревается в даче взятки в 2017 году, когда он работал на "Укрбуд") и заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Последний назначил экспертизу, которая должна была установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, бывших предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что НАБУ располагает перепиской заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова с другими фигурантами дела экс-нардепа и бывшего владельца корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Речь идет о внесении недостоверных данных в экспертизу, назначенную полицией по делу Микитася о завладении средствами Национальной гвардии. Эксперт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн грн.
24 декабря Высший антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Но еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. Заседание перенесли.
В Офисе генпрокурора заявили, что решение о передаче расследования дела относительно хищения имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения, вмешательства в деятельность НАБУ нет.
Верховный суд постановил, что украинское законодательство не предусматривает обжалования решения следственного судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве. Речь идет о передаче дела экс-нардепа Микитася, в котором одним из подозреваемых является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.