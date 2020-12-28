ВАКС не избрал меру пресечения заместителю главы ОПУ Татарову

Высший антикоррупционный суд сегодня, 28 декабря не избрал меру пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, подозреваемому в даче взятки по делу о хищении средств Нацгвардии (дело экс-нардепа Микитася).

Во время заседания сторона защиты заявила, что рассмотрение дела невозможно без участия прокурора, и попросила перенести заседание.

Ранее Центр противодействия коррупции сообщил, что по делу назначили новых прокуроров - от Офиса генпрокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Один из адвокатов отметил, что просит перенести суд на 4 января, поскольку у него "есть свои планы на Новый год". Судья согласился с ходатайством защиты, однако перенес заседании не на январь, а на 10:00 30 декабря.

Тем временем у здания суда собрались активисты, которые провели акцию "Татарова - за решетку" и требуют справедливого наказания для него.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что 14 декабря Печерский районный суд принял решение передать дело экс-нардепа Микитася от Национального антикоррупционного бюро в другое ведомство. Решение принял судья Сергей Вовк. Судья обязал Генерального прокурора Ирину Венедиктову решить "несуществующий спор о подследственности" и поручить досудебное расследование другому органу. В САП заявили, что Печерский суд не имеет на это полномочий, а дело должно рассматриваться Высшим антикоррупционным судом.

Одними из подозреваемых по делу являются экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, заместитель главы Офиса президента Олег Татаров (подозревается в даче взятки в 2017 году, когда он работал на "Укрбуд") и заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Последний назначил экспертизу, которая должна была установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева , бывших предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что НАБУ располагает перепиской заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова с другими фигурантами дела экс-нардепа и бывшего владельца корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Речь идет о внесении недостоверных данных в экспертизу, назначенную полицией по делу Микитася о завладении средствами Национальной гвардии. Эксперт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн грн.

24 декабря Высший антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Но еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ . Заседание перенесли.

В Офисе генпрокурора заявили, что решение о передаче расследования дела относительно хищения имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения, вмешательства в деятельность НАБУ нет.

Верховный суд постановил, что украинское законодательство не предусматривает обжалования решения следственного судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве. Речь идет о передаче дела экс-нардепа Микитася, в котором одним из подозреваемых является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.