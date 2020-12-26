В САП заявили, что НАБУ возбудило дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о возможном взяточничестве заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом в программе "Мокрик По Живому" заявил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, пишет hromadske.ua.

Он рассказал, что 3 декабря в ЕРДР внесено производство "относительно вмешательства в работу правоохранительных органов".

В частности, Бюро указало, что генпрокурор не имела права изменять группу прокуроров.

"Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело, и о подозрении замглавы ОП сообщили уже 18 декабря", - напомнил Грищук.

По его словам, когда прокурор из бывшей группы прокуроров уже был в суде и должен был ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров изменили.

"Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это была не ошибка, а сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам (что нужно изменить в деле). У них на это ушло где-то две недели", - сказал он.

Грищук также не смог подтвердить, что Венедиктова действовала законно. "Я бы сказал так, в тридцать седьмой статье (УПК, на которую ссылалась Венедиктова) не описаны те обстоятельства, которые давали возможность изменять (группу прокуроров)", - отметил он.

Напомним, в Офисе генерального прокурора заявляют, что заявление НАБУ, в котором Бюро обвинило Офис генпрокурора в препятствовании привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, является безосновательным.

Включение Генерального прокурора в состав группы объяснили необходимостью "обеспечения быстрого, полного, непредвзятого, всестороннего и эффективного исследования" всех обстоятельств дела, которое "получило резонансный статус".

"Кроме этого, с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу, в состав группы прокуроров был включен и.о. руководителя САП Максим Грищук, а старшим группы определен начальник управления САП Андрей Довгань", - сообщили в Офисе генпрокурора, отметив, что такие действия Венедитковой "не нуждались ни в каких согласованиях с одним лицом или органом досудебного расследования".

В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в котором подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

Заместителю главы ОП Олегу Татарову подготовили подозрение, но Венедиктова остановила его вручение.