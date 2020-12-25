В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"

Заявление Александра Лукашенко о якобы ввозе в Беларусь террористическими группами "оружия из Украины" является очередной инсинуацией и четко вписывается в его политику по запугиванию белорусского народа.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что Украина осуждает терроризм в любых его проявлениях.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - сказал Николенко.

Ранее сегодня Александр Лукашенко заявил о разоблачении группы террористов, которая "тоннами ввозила" оружие через территорию Украины и готовила теракты по всей Беларуси. По его словам, речь идет о так называемой группе Николая Автуховича, которую задержали 8 декабря.

Это уже не первый раз, когда Лукашенко связывает с Украиной определенные беспорядки в своей стране. В сентябре он назвал Украину "форпостом политических провокаций", до этого также говорил, что провокаторы попадают в Беларусь через соседние страны.

В сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу, но отношения между странами сохраняются.