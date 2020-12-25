Заместитель главы ОП Татаров пригрозил наказать "зарвавшегося" Сытника

Татаров обвинил руководителей НАБУ и САП Артема Сытника и Максима Грищука в фальсификации дела против него.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров пригрозил наказать "правовыми методами" руководителя НАБУ Артема Сытника.

Об этом он написал в Telegram.

Татаров обвинил руководителей НАБУ и САП Артема Сытника и Максима Грищука в фальсификации дела против него.

"В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида, неприкрытая личная месть и отвлечение внимания от десятков фактов собственного злоупотребления властью, проведения с целью личного обогащения сделок на оккупированной украинской территории, присвоение властных полномочий и других преступлений. Я публично разберу каждую деталь этого уголовного производства и накажу зарвавшегося чиновника правовыми методами. Не может формировать повестку дня страны признанный судом виновным в коррупции функционер, фигурант десятка уголовных производств и зависимый от влияния "активистов" самовлюбленный чиновник", - написал Татаров.

Напомним, в июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания. Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривень подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела.

18 декабря заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Его подозревают в причастности к фальсификации экспертизы в деле экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него, в деле фигурируют заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО «Укрбуд Девелопмент» Максим Микитась.

Сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривень залога. Однако еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ . По данным источников, соответствующее решение подписал заместитель Офиса генпрокурора Алексей Симоненко.