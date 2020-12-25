Заместитель главы ОП Татаров пригрозил наказать "зарвавшегося" Сытника
Татаров обвинил руководителей НАБУ и САП Артема Сытника и Максима Грищука в фальсификации дела против него.
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров пригрозил наказать "правовыми методами" руководителя НАБУ Артема Сытника.
Об этом он написал в Telegram.
Татаров обвинил руководителей НАБУ и САП Артема Сытника и Максима Грищука в фальсификации дела против него.
"В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида, неприкрытая личная месть и отвлечение внимания от десятков фактов собственного злоупотребления властью, проведения с целью личного обогащения сделок на оккупированной украинской территории, присвоение властных полномочий и других преступлений. Я публично разберу каждую деталь этого уголовного производства и накажу зарвавшегося чиновника правовыми методами. Не может формировать повестку дня страны признанный судом виновным в коррупции функционер, фигурант десятка уголовных производств и зависимый от влияния "активистов" самовлюбленный чиновник", - написал Татаров.
Напомним, в июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания. Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривень подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела.
18 декабря заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Его подозревают в причастности к фальсификации экспертизы в деле экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него, в деле фигурируют заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО «Укрбуд Девелопмент» Максим Микитась.
Сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривень залога. Однако еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. По данным источников, соответствующее решение подписал заместитель Офиса генпрокурора Алексей Симоненко.
Позже стало известно, что заседание по избранию меры пресечения Татарову перенесли на понедельник, 28 декабря, поскольку после передачи дела от НАБУ в СБУ неизвестно, кто должен представлять обвинение. Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора передать дело из НАБУ в другой правоохранительный орган - ГБР. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.