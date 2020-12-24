Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-замглавы МВД Ратушняка

С октября 2014 года Ратушняк находится в розыске.

Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-замглавы МВД Ратушняка
Фото: racurs.ua

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о проведении специального (заочного) расследования в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, являющегося подозреваемым по делу об убийстве участников Революции Достоинства 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о выдаче разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего заместителя Министра внутренних дел Украины, скрывающегося на данный момент от органов следствия и суда", - говорится в сообщении.

Ратушняка подозревают в превышении служебных полномочий и организации умышленных убийств на Майдане.

С октября 2014 года Ратушняк находится в розыске.

Вчера суд вновь позволил заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - СШАУкраине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США
Кличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследованоКличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследовано
Блок рекламы


Похожие новости
Дела Майдана: суд вновь позволил заочное расследование в отношении экс-главы СБУ ЯкименкоДела Майдана: суд вновь позволил заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко
Архиепископу Кондрусевичу разрешили вернуться в БеларусьАрхиепископу Кондрусевичу разрешили вернуться в Беларусь
Байден сделал прививку от ковида в прямом эфиреБайден сделал прививку от ковида в прямом эфире
Харьковский университет внутренних дел начал служебное расследование из-за танцев курсанток под "Вороваек"Харьковский университет внутренних дел начал служебное расследование из-за танцев курсанток под "Вороваек"
Рада разрешила в следующем году за счет госбюджета закупать лекарства, не включенные в Национальный переченьРада разрешила в следующем году за счет госбюджета закупать лекарства, не включенные в Национальный перечень
За счет городской программы «Здоровье киевлян» делают пересадку сердца и другие сложные операции бесплатно, – мэр КличкоЗа счет городской программы «Здоровье киевлян» делают пересадку сердца и другие сложные операции бесплатно, – мэр Кличко
Верховная Рада назначала Юлию Лапутина министром по делам ветерановВерховная Рада назначала Юлию Лапутина министром по делам ветеранов
Фигуранта "дела Шеремета" Антоненко оставили под стражей несмотря на подозрение на ковид (обновлено)Фигуранта "дела Шеремета" Антоненко оставили под стражей несмотря на подозрение на ковид (обновлено)
Фигуранту «дела Шеремета" Антоненко могут изменить меру пресечения из-за подозрения на ковидФигуранту «дела Шеремета" Антоненко могут изменить меру пресечения из-за подозрения на ковид
Украина выйдет еще из ряда соглашений СНГ и продлит санкции в отношении РоSSииУкраина выйдет еще из ряда соглашений СНГ и продлит санкции в отношении РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости