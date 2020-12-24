Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-замглавы МВД Ратушняка

С октября 2014 года Ратушняк находится в розыске.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о проведении специального (заочного) расследования в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, являющегося подозреваемым по делу об убийстве участников Революции Достоинства 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о выдаче разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего заместителя Министра внутренних дел Украины, скрывающегося на данный момент от органов следствия и суда", - говорится в сообщении.

Ратушняка подозревают в превышении служебных полномочий и организации умышленных убийств на Майдане.

С октября 2014 года Ратушняк находится в розыске.