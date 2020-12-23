Нацсовет объявил предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции фюрера РФ

"Обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала".

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил о результатах внеплановой выездной проверки телеканала "НАШ" и объявил ему предупреждение.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"23 декабря регулятор рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО «НАШ 365» (спутниковое вещание, логотип «НАШ»), г. Киев , и объявил компании предупреждение из-за несоблюдения ею пунктов а), в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», а именно - требований о необходимости соблюдать законодательство и требования лицензии и распространения объективной информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка проводилась на основании мониторинга за 19 декабря прошлого года. В тот день в эфире была зафиксирована трансляция в прямом эфире части годичной пресс-конференции президента РоSSийской Федерации Владимира Путина. Кроме того, одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик, титруемая: "Нацкорпус перекрыл Крещатик".

В Нацсовете добавили, что все темы освещались с позиций Путина и правительства РоSSии.

"Обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции", - говорится в сообщении.

Компания обязана в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним, ранее Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Наш" из-за эфира с представителем "ЛНР".

В январе телеканал "НАШ" оштрафовали на 106 тыс. гривень за интервью с экс-премьером Николаем Азаровым. Программу признали продолжением роSSийской пропаганды.