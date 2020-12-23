Верховная Рада за год рассмотрела более тысячи законопроектов
Депутаты за год приняли 249 законопроектов.
Верховная Рада Украины за 2020 год приняла 1028 законопроектов.
Об этом говорится в видео первого заместителя главы ВР Руслана Стефанчука об итогах работы парламента за год.
"В 2020 году Верховная Рада Украины рассмотрела 1028 проектов законов. Из них принято - 249". - сообщается в видео.
Также 250 законопроектов должны составлять основу деятельности парламента Украины в 2021 году.
В видео Стефанчука отмечается, что благодаря плану законопроектной работы Верховной Рады на 2021 год работа парламента будет понятной, логичной и предсказуемой.
Напомним, в январе Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний только одну неделю (25-29 января). Таким образом, неделю с 11 по 15 января и неделю с 18 по 22 января нардепы должны работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Пленарной будет неделя с 25 по 29 января. 25 января состоится заседание Согласительного совета. 29 января планируют час вопросов к правительству, пленарное заседание и закрытие сессии. Изменение графика работы парламента обусловлено введением локдауна.