Верховная Рада за год рассмотрела более тысячи законопроектов

Депутаты за год приняли 249 законопроектов.

Верховная Рада за год рассмотрела более тысячи законопроектов
Фото: Lb.ua

Верховная Рада Украины за 2020 год приняла 1028 законопроектов.

Об этом говорится в видео первого заместителя главы ВР Руслана Стефанчука об итогах работы парламента за год.

"В 2020 году Верховная Рада Украины рассмотрела 1028 проектов законов. Из них принято - 249". - сообщается в видео.

Также 250 законопроектов должны составлять основу деятельности парламента Украины в 2021 году.

В видео Стефанчука отмечается, что благодаря плану законопроектной работы Верховной Рады на 2021 год работа парламента будет понятной, логичной и предсказуемой.

Напомним, в январе Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний только одну неделю (25-29 января). Таким образом, неделю с 11 по 15 января и неделю с 18 по 22 января нардепы должны работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Пленарной будет неделя с 25 по 29 января. 25 января состоится заседание Согласительного совета. 29 января планируют час вопросов к правительству, пленарное заседание и закрытие сессии. Изменение графика работы парламента обусловлено введением локдауна.

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