Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных полномочий

Заместитель главы ОП будет защищаться в суде как частное лицо.

Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных полномочий
Олег Татаров
Фото: news.pn

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных полномочий.

Об этом сообщил советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде".

"В связи с существенным общественным резонансом и во избежание любых манипулятивных трактовок, заместитель главы ОПУ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передаче этих обязанностей другому должностному лицу" - сказал Подоляк.

По его словам, Татаров написал заявление, "чтобы не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы". Он пояснил, что озвученные публично обвинения касаются периода работы Татарова в частном бизнесе задолго до назначения его на должность в государственной сфере. Поэтому, по словам Подоляка, Татаров будет защищаться как частное лицо.

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Олега Татарова.

2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в которых подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась. Отмечалось, что в результате действий генпрокурора Ирины Венедиктовой детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможном участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд". По информации СМИ, этим должностным лицом является Олег Татаров.

В свою очередь Микитась сообщил, что возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн. Он отметил, что "к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов" причастен нынешний заместитель главы ОП Татаров и рассказал о "скрытой части айсберга в истории с рейдерством Укрбуда".

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.

14 декабря Печерский районный суд принял решение передать дело экс-нардепа Микитася от НАБУ в Государственное бюро расследований. Решение принял судья Сергей Вовк. В САП заявили, что он не имел на это полномочий.

18 декабря Татарову сообщили подозрение в причастности к даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.

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