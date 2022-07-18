Шабунін привітав Татарова з призначенням його захисника в. о. генпрокурора

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін привітав заступника керівника офісу президента України Олега Татарова із призначенням Олексія Симоненка в. о. генпрокурора.

Саме Симоненко передав справу про корупцію Татарова з НАБУ до СБУ , що дозволило її «поховати».

«Вітаю Татарова з фактичним призначенням на посаду генпрокурора його аватара Симоненка. Останній відмазав Татарова від тюрми за корупційний злочин, розслідуваний переможцем конкурсу на керівника САП (Клименком). Після незаконного рішення Печерського суду саме Симоненко передав справу Татарова від НАБУ до СБУ. Одразу після передачі справи до СБУ з неї прибрали прокурорів САП», - пише Шабунін.