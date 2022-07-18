Рятував Татарова і має багату дружину: що відомо про нового генпрокурора України

Після відставки Ірини Венедіктової в.о. генпрокурора України став Олексій Симоненко, який раніше курирував справу про вбивство Павла Шеремета та підписував підозру у держзраді п'ятому президенту Петру Порошенку, інформує Апостроф .

"Апостроф" детально розповідає, як склався кар'єрний шлях Олексія Симоненка, якого глава держави Володимир Зеленський призначив замість Ірини Венедsктової.

У відкритих джерелах сказано, що Олексій Симоненко закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в 1998 році. До 2006 року він працював у столичній прокуратурі – обіймав посади помічника прокурора, слідчого, старшого помічника прокурора та старшого слідчого відомства.

З 2006 по 2010 рік Олексій Симоненко працевлаштувався до прокуратури Київської області, працюючи на посадах слідчого з особливо важливих справ, старшого помічника прокурора, начальника слідчого відділу та начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ.

З 2010 по 2018 – проходив службу в СБУ на посадах офіцерського складу. Видання "Ґрунт" стверджує, що під час роботи в Службі безпеки Олексій Симоненко потоваришував із тодішнім керівником силового відомства Валерієм Хорошковським, і за виявлені досягнення отримував нагороди від президента Віктора Януковича.

В Офісі генпрокурора топ-чиновник почав працювати з 2020 року, обіймаючи посаду заступника голови ОГПУ. Олексій Симоненко займався розслідуванням вбивств журналіста Павла Шеремета та активістки Катерини Гандзюк, а також справою екс-керівника одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Журналісти медіа "Ґрунт" також зазначають, що в.о. генпрокурора у 2021 році врятував від арешту заступника голови Офісу президента Олега Татарова - топ-офіцера МВС під час президентства Віктора Януковича - у справі забудовника Максима Микитася, передавши його справу від НАБУ до СБУ.

Крім цього, у грудні 2021 року Олексій Симоненко підписав підозру в держзраді п'ятому президентові України Петру Порошенку в рамках провадження про постачання вугілля з ОРДЛО. За деякий час прокурора внесли до бази "Миротворця".

Згідно з декларацією та розслідуванням команди Bihus.Info, сім'я Олексія Симоненка живе за гроші його дружини Олени, яка є співвласником двох земельних ділянок разом із сином колишнього регіонала Сергія Канакі. За даними журналістів, Канакі пов'язують із кримінальним світом – злочинним угрупованням так званого "Фашиста" - В'ячеслава Пересецького. У декларації Олексій Симоненко вказував, що його дружина придбала елітний автомобіль Mercedes за 80 тисяч гривень, ринкова вартість якого оцінюється у 2 млн грн.