В Украине третью неделю подряд снижается количество новых случаев коронавируса, - Степанов

Разница между прошлой и позапрошлой неделей составила почти 400 случаев инфицирования.

Уже третью неделю подряд в Украине фиксируют уменьшение количества новых инфицированных COVID-19.

За прошедшую неделю обнаружили 70 327 новых случаев, а за позапрошлую - 78 712, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я хочу сообщить, что уже третью неделю подряд мы видим снижение количества случаев", - отметил он.

Степанов пояснил, что Минздрав оценивает ситуацию с заболеваемостью по неделям, поскольку госпитализация и количество тестов зависят от дня недели.

9 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19. Министр заверил, что улучшение статистики не связано с уменьшением количества тестирований. Степанов отметил, что наблюдается уменьшение количества госпитализированных в сутки, что является "одним из основных показателей нагрузки на медицинскую систему".

Однако специалисты Киевской школы экономики отметили, что уменьшение суточного количества новых случаев коронавирусной болезни за неделю 30 ноября - 6 декабря еще не свидетельствует о стабилизации заболевания. Они считают, что улучшение статистики заболеваемости связано с уменьшением ПЦР-тестов.

После этого Минздрав изменил подходы к тестированию и распорядился тестировать всех пациентов с признаками ОРВИ, а не только с признаками коронавируса.

Несколько дней назад премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вышла на "плато" заболеваемости коронавирусом, когда количество новых заболеваний каждый следующий день остается примерно одинаковым.