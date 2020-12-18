Последнее в этом году очередное пленарное заседание Верховной Рады начали с перерыва

Перед нардепами должен выступить министр здравоохранения.

Последнее в этом году очередное пленарное заседание Верховной Рады начали с перерыва
Фото: Скріншот

Верховная Рада Украины 18 декабря собралась на последнее очередное пленарное заседание в этом году. В начале депутаты должны были заслушать отчет министров во время часа вопросов к правительству. Ожидается выступление министра здравоохранения Максима Степанова.

Заседание было открыто с задержкой - вместо запланированного 10:00 депутаты собрались в зале в 10:12. Нардепы после регистрации в зале ушли на перерыв.

Представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram пояснил, что это связано со вчерашним голосованием за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

"Утро последнего пленарного дня началось с совещания глав фракций по вчерашнему многочисленному (уже видим по меньшей мере четыре случая) кнопкодавству во время голосования за министров", - написал он.

Нардепы сегодня планируют, среди прочего, назначить нового руководителя Министерства по вопросам ветеранов. На эту должность выдвинули кандидатуру генерал-майора Юлии Лапутиной.

Также они должны рассмотреть в первом чтении законопроект об изменениях в Закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения. Он необходим, чтобы пациенты в дальнейшем могли получать бесперебойный доступ к лекарственным средствам надлежащего качества за счет средств государственного бюджета по программе медицинских гарантий.

Также в первом чтении планируют голосовать за законопроект, повышающий уровень оплаты профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

Во втором чтении депутаты должны одобрить законопроект о введении электронных трудовых книжек. Согласно ему, на реализацию такого вида электронного документооборота отводится пять лет, в течение которых могут использовать и бумажные, и электронные трудовые книжки.

Вчера фракция "Голос" сообщала также, что 18 декабря собирается оспаривать результаты голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. По их информации, голос "за" отдал нардеп, которого не было в зале заседаний. Шкарлета назначили минимальным количеством голосов, поэтому в случае "кнопкодавства" этот голос был определяющим.

Напомним, что в январе Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний только одну неделю (25-29 января). Таким образом, на неделе с 11 по 15 января и на неделе с 18 по 22 января нардепы должны работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Пленарной будет неделя с 25 по 29 января. 25 января состоится заседание Согласительного совета. 29 января планируют час вопросов к правительству, пленарное заседание и закрытие сессии. Изменение графика работы парламента обусловлено введением локдауна.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Зарплаты народных депутатов в 2021 году вырастутЗарплаты народных депутатов в 2021 году вырастут
Израиль в этом году передал Украине защитное снаряжение для медиков и аппараты ИВЛ "на миллионы гривен"Израиль в этом году передал Украине защитное снаряжение для медиков и аппараты ИВЛ "на миллионы гривен"
Делегация Верховной Рады примет участие в январской сессии ПАСЕДелегация Верховной Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ
Профильный комитет Рады рекомендовал принять Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19Профильный комитет Рады рекомендовал принять Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19
Профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетикиПрофильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетики
Грызлов проигнорировал заседание глав делегаций ТКГГрызлов проигнорировал заседание глав делегаций ТКГ
Комитет Рады пытается найти выход, как сбалансировать бюджет после правовой коллизии с правкамиКомитет Рады пытается найти выход, как сбалансировать бюджет после правовой коллизии с правками
Минфин гарантировал медицинскому комитету Рады деньги на бесплатную вакцинацию населенияМинфин гарантировал медицинскому комитету Рады деньги на бесплатную вакцинацию населения
Кравчука вызвали на комитет Рады из-за заявления о выборах на ДонбассеКравчука вызвали на комитет Рады из-за заявления о выборах на Донбассе
В Беларуси продолжаются традиционные воскресные митинги, силовики начали задерживать людейВ Беларуси продолжаются традиционные воскресные митинги, силовики начали задерживать людей
Последние новости
Подгружаем последние новости