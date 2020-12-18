Последнее в этом году очередное пленарное заседание Верховной Рады начали с перерыва

Верховная Рада Украины 18 декабря собралась на последнее очередное пленарное заседание в этом году. В начале депутаты должны были заслушать отчет министров во время часа вопросов к правительству. Ожидается выступление министра здравоохранения Максима Степанова.

Заседание было открыто с задержкой - вместо запланированного 10:00 депутаты собрались в зале в 10:12. Нардепы после регистрации в зале ушли на перерыв.

Представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram пояснил, что это связано со вчерашним голосованием за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

"Утро последнего пленарного дня началось с совещания глав фракций по вчерашнему многочисленному (уже видим по меньшей мере четыре случая) кнопкодавству во время голосования за министров", - написал он.

Нардепы сегодня планируют, среди прочего, назначить нового руководителя Министерства по вопросам ветеранов. На эту должность выдвинули кандидатуру генерал-майора Юлии Лапутиной.

Также они должны рассмотреть в первом чтении законопроект об изменениях в Закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения. Он необходим, чтобы пациенты в дальнейшем могли получать бесперебойный доступ к лекарственным средствам надлежащего качества за счет средств государственного бюджета по программе медицинских гарантий.

Также в первом чтении планируют голосовать за законопроект, повышающий уровень оплаты профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

Во втором чтении депутаты должны одобрить законопроект о введении электронных трудовых книжек. Согласно ему, на реализацию такого вида электронного документооборота отводится пять лет, в течение которых могут использовать и бумажные, и электронные трудовые книжки.

Вчера фракция "Голос" сообщала также, что 18 декабря собирается оспаривать результаты голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. По их информации, голос "за" отдал нардеп, которого не было в зале заседаний. Шкарлета назначили минимальным количеством голосов, поэтому в случае "кнопкодавства" этот голос был определяющим.

Напомним, что в январе Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний только одну неделю (25-29 января). Таким образом, на неделе с 11 по 15 января и на неделе с 18 по 22 января нардепы должны работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Пленарной будет неделя с 25 по 29 января. 25 января состоится заседание Согласительного совета. 29 января планируют час вопросов к правительству, пленарное заседание и закрытие сессии. Изменение графика работы парламента обусловлено введением локдауна.