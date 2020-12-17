Фракция "Голос" заявила о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета

Парламентская фракция "Голос" заявила о кнопкодавстве во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки минимальным количеством голосов и собирается его обжаловать.

Об этом заявила журналистам депутат от "Голоса", экс-заместитель министра образования Инна Совсун.

"Безусловно, это право парламента - решать, кто будет членом правительства. И право большинства - решать, кто будет министром. Что меня возмутило сегодня - это то, что мы увидели фальсификацию результатов голосования. Что особенно важно в условиях, когда по официальной информации за господина Шкарлета проголосовало 226 голосов. Вместе с тем мы видим, что во фракции ОПЗЖ проголосовало значительно большее количество депутатов, чем то, которое физически присутствовало в тот момент в зале парламента. К примеру, ни один человек не видел господина Суркиса в зале парламента. Его карточка проголосовала за. Причем не только за назначение Шкарлета, но и за 40 других случаев его карточка голосовала", - сказала она.

Совсун отметила, что ее партия будет требовать, чтобы завтра этот вопрос вынесли на рассмотрение парламента. Она также выразила надежду, что ее поддержат другие политические партии.

"Мы будем обращаться к спикеру парламента с тем, чтобы он отреагировал на это. И чтобы мы четко сказали: нельзя назначать министров обманным путем", - подчеркнула Совсун.

На сайте Рады также отмечается, что Григорий Суркис сегодня голосовал против назначения Юрия Витренко главой Минэнергетики.

Напомним, сегодня Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки. Он был исполняющим обязанности министра с июня 2020 года. За проголосовали 226 нардепов. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов.