За Зеленского готовы голосовать 28% избирателей, за Порошенко - 19%, - опрос

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, Владимир Зеленский получил бы 28% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. За Петра Порошенко проголосовали бы 19%, Юрия Бойко - 17%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 4 по 9 декабря в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".

Юлию Тимошенко готовы поддержать 8% опрошенных, Игоря Смешко - 6%, Владимира Гройсмана - 4%, Анатолия Гриценко - 3%, Дмитрия Разумкова - 2,5%. По 2% голосов набрали бы Руслан Кошулинский и Олег Ляшко, Виталий Кличко - 1,5%, Александр Вилкул - 0,9%.

Если бы второй тур президентских выборов состоялся в ближайшее время, то Владимир Зеленский получил бы 57% тех, кто определился и готов прийти на выборы, Петр Порошенко - 43%. Напомним, что во втором туре президентских выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22%, Порошенко - 24,25% голосов.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, партия "Слуга народа" получила бы 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. За "Европейскую Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 19,5%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" -18%, ВО "Батькивщина" - 9%, партию "Сила и честь" - 5%.

Партии "Украинская стратегия Гройсмана", ВО "Свобода", "Голос", "За будущее", "УДАР Виталия Кличко" и другие не преодолевают 5%-й барьер.

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

По данным соцопроса Центра Разумкова в начале ноября, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (21% всех опрошенных и 31% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

За пятого президента Петра Порошенко намеревались проголосовать соответственно 14% и 21%. На третьем месте был лидер "ОПЗЖ" Юрий Бойко (12% и 17%), на четвертом - Юлия Тимошенко (6% и 8%).

За "Слугу народа" были готовы отдать свой голос 19% опрошенных, или 28% тех, кто примет участие в выборах. За "Европейскую солидарность" соответственно 13% и 21%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 12% и 16,5%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8%. Необходимые голоса для прохождения в парламент также набрали бы партия "Сила и честь" - соответственно 3% і 5% - и "Голос" (2% и 3%).

Напомним, 42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% - политиком года. Петра Порошенко разочарованием года считают 10,4% опрошенных.