После вступления в силу закона госслужащие смогут работать до 70 лет с ежегодным пересмотром продления срока полномочий.

Верховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службе. Согласно действующему законодательству, на госслужбу нельзя нанимать лиц после 65 лет.

За закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе" в целом проголосовали 300 нардепов.

Закон позволяет государственному служащему по решению субъекта назначения остаться на своем посту и после достижения 65-летнего возраста. Также можно нанимать на госслужбу лиц, достигших 65-летнего возраста.

"Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста", - говорится в проекте закона.

Во время обсуждения депутаты отмечали, что изменение возрастных ограничений поможет нанимать специалистов независимо от их возраста.

В пояснительной записке к документу отмечается, что актуальность этого вопроса обусловлена, прежде всего, защитой интересов общества и государства.

"В исключительных случаях возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа", - отмечается в документе.

Напомним, что в апреле Рада запретила проводить конкурсы на должности госслужбы на время карантина. В июле президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" с собственными предложениями.