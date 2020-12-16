Верховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службе

После вступления в силу закона госслужащие смогут работать до 70 лет с ежегодным пересмотром продления срока полномочий.

Верховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службе
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службе. Согласно действующему законодательству, на госслужбу нельзя нанимать лиц после 65 лет.

За закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе" в целом проголосовали 300 нардепов.

Закон позволяет государственному служащему по решению субъекта назначения остаться на своем посту и после достижения 65-летнего возраста. Также можно нанимать на госслужбу лиц, достигших 65-летнего возраста.

"Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста", - говорится в проекте закона.

Во время обсуждения депутаты отмечали, что изменение возрастных ограничений поможет нанимать специалистов независимо от их возраста.

В пояснительной записке к документу отмечается, что актуальность этого вопроса обусловлена, прежде всего, защитой интересов общества и государства.

"В исключительных случаях возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа", - отмечается в документе.

Напомним, что в апреле Рада запретила проводить конкурсы на должности госслужбы на время карантина. В июле президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" с собственными предложениями.

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