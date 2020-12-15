Экс-глава Госкосмоса Усов обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде

Он просит суд восстановить его в должности и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Экс-глава Госкосмоса Усов обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде
Фото: Макс Требухов

Экс-глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов оспаривает свое увольнение с должности.

Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.

"Канцелярия ОАСК зарегистрировала иск к Кабинету министров Украины и Государственному космическому агентству Украины. Истцом является указанный Владимир Усов", - говорится в сообщении.

Среди требований Усова - признать противоправным распоряжение Правительства от 16 ноября 2020 года, которым он был уволен с должности. Истец также просит суд восстановить его на указанной должности и взыскать с Госагентства средний заработок за время вынужденного прогула.

В настоящее время решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, 16 ноября Кабмин уволил с должности главы Госкосмоса Владимира Усова и назначил и.о. главы первого заместителя ГКАУ Михаила Лева.

Усова назначили на должность председателя Госкосмоса 24 января 2020 года. Впоследствии журналисты установили, что компания нового главы Космического агентства оказалась фигурантом уголовного дела ГБР.

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