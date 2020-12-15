Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине

Канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ ситуации.

Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине
Фото: amnesty.org.ua

Международный уголовный суд в Гааге после предварительного анализа событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны на Донбассе обнародовал новый отчет о ситуации в Украине.

Об этом говорится в отчете МУС от 14 декабря.

В частности, установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией были осуществлены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и тому подобное.

На Донбассе зафиксированы умышленные убийства, удары по гражданским объектам, изнасилование и другие формы сексуального насилия.

Прокуроры МУС заявляют о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, поскольку национальные следственные органы Украины и РоSSии не действуют в этом вопросе или не могут наказать виновных.

При этом РоSSия проигнорировала запросы Международного уголовного суда.

"Она (Канцелярия прокурора МУС, - ред.) получила ответы от Украины о национальных разбирательствах, но не получила ответа на запросы, направленные в РоSSийскую Федерацию", - говорится в отчете.

Решение о начале расследования будет принято после избрания нового прокурора МУС и консультаций с ним. МУС рассчитывает на сотрудничество с правительствами как Украины, так и РоSSии.

РоSSия отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда.

11 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда объявила, что предварительное расследование по делу о ситуации в Украине завершено. В дальнейшем Судебная палата Офиса Прокурора МУС должна принять решение об открытии полноценного расследования фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта. Речь, в частности, идет об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, преследований украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации полуострова.

Как сообщалось, прокуратура Гаагского трибунала установила 1,2 тыс. фактов преступлений на Донбассе.

По мнению экспертов, Украина не сможет самостоятельно привлекать к ответственности Владимира Путина и высшее руководство РФ, а только в результате расследования Международного уголовного суда.

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