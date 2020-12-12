Нацполиция разоблачила в Черкасской области растрату 7 млн грн, выделенных на ремонт дорог

Директору частного предприятия сообщили о подозрении в присвоении имущества и служебном подлоге.

В Черкасской области полицейские сообщили директору предприятия подозрение в растрате бюджетных средств при ремонте дороги.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Черкасской области, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области разоблачили преступную "схему" растраты бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтных работ дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

Между частной структурой и двумя департаментами Черкасского городского совета был заключен договор на реконструкцию дорожного покрытия одной из улиц в городе Черкассы. Впоследствии в договор вносили изменения по размеру финансирования и срокам выполнения работ путем заключения семи дополнительных соглашений. Окончательная стоимость работ составила более 20 млн гривен.

В течение июня-декабря 2016 года 37-летний директор общества-подрядчика подписал акты приемки выполненных работ, зная об их недостоверности, а именно - фактах некачественного ремонта покрытия. Это подтверждено комплексной судебной строительно-технической и другими экспертизами.

В результате действий руководителя общества территориальной общине города Черкассы нанесен ущерб почти на семь миллионов гривен.

Сейчас директору частной структуры следователи сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Установлены другие лица, причастные к совершению преступления, решается вопрос о вручении им подозрений.