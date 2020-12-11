Представителя Денисовой уволили из-за сообщения о драке

Представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили.

Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

"Служебная проверка инцидента, произошедшего 5 декабря 2020 года между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорске, - проведена", - написала Денисова.

По ее словам, Лисянский уволен с сегодняшнего дня.

Напомним, 7 декабря Людмила Денисова назначила служебную проверку из-за сообщения о драке, которую устроил в Святогорске представитель по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский.

"В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, произошедшем 5 декабря 2020 года между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорске, сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае", - заявила Денисова.

Ранее в сети обнародовали видео, на котором видно, как представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в ресторане ссорится и нападает на мужчину.

Волонтер и правозащитник Константин Реуцкий сообщил, что Лисянский напал на владельца ресторана, возмутившись тем, что тот попросил его и пьяных людей, отдыхавших с ним, покинуть закрывавшееся заведение. Лисянский не согласился и напал на мужчину после обещания вызвать полицию.