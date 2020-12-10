Перед жестким карантином Кабмин разрешит ресторанам и кафе работать дольше

Кабинет министров на время, оставшееся до введения жесткого карантина, дал некоторые послабления для заведений общественного питания. Им разрешат работать дольше. Об этом рассказал в эфире канала NEWSONE глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Степанова, Кабмин решил позволить ресторанам и кафе работать на час дольше. Сейчас они открыты до 22:00, а смогут работать до 23:00. При этом есть одна оговорка: все расчетные операции в ресторане или кафе должны быть закрыты до десяти вечера.

"Мы предлагаем продлить работу заведений общественного питания до 23:00. Сейчас они работают до 22:00. Но с запретом проведения расчетных операций после 22:00", - заявил глава Минздрава.

То есть фактически после 22:00 даже забежать на 20 минут попить кофе не получится, потому как деньги с посетителя уже не возьмут. А вот посидеть за столиком и не глотать обжигающий кофе, чтобы успеть до закрытия, теперь вполне возможно.

Еще дольше разрешили увеселительным заведениям работать в новогоднюю ночь. Им будет позволено обслуживать посетителей до 1:00 первого января.

Правда, эти новшества еще не вступают в силу, их взяли на доработку и потом должны оформить в постановление.

Напомним, в Минздраве объяснили, почему ввели локдаун с 8 января, а не раньше. Там говорят, что запретить людям семьями отмечать новогодние праздники все равно не удастся. Поэтому лучше сделать это после всех праздников.