В Раде зарегистрировали законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Законопроект №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции» прорабатывается в комитете.

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции», который восстанавливает полноценную работу Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

На сайте парламента сообщается, что в настоящее время документ обрабатывается в комитете.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения в законодательство предусматривают обеспечить полноценное функционирование НАПК и наделяют его необходимыми полномочиями и правами. Законопроект также определяет порядок реагирования НАПК на выявление нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также устанавливает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного Суда.

Законопроект предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

7 декабря сообщалось, что рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции".