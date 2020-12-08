В Раде зарегистрировали законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Законопроект №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции» прорабатывается в комитете.

В Раде зарегистрировали законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК
Фото: liga.net

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции», который восстанавливает полноценную работу Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

На сайте парламента сообщается, что в настоящее время документ обрабатывается в комитете.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения в законодательство предусматривают обеспечить полноценное функционирование НАПК и наделяют его необходимыми полномочиями и правами. Законопроект также определяет порядок реагирования НАПК на выявление нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также устанавливает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного Суда.

Законопроект предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

7 декабря сообщалось, что рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
Судьи ВАКС пожаловались на вмешательство в их деятельность (обновлено)Судьи ВАКС пожаловались на вмешательство в их деятельность (обновлено)
Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньгиПод Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги
Блок рекламы


Похожие новости
В Раде завершили работу над законопроектом о восстановлении электронного декларированияВ Раде завершили работу над законопроектом о восстановлении электронного декларирования
В Раде зарегистрировали законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО на годВ Раде зарегистрировали законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО на год
В ВСУ зарегистрировали 93 новых случая ковидаВ ВСУ зарегистрировали 93 новых случая ковида
Глава НАПК просит президента ветировать закон об ответственности за недостоверное декларированиеГлава НАПК просит президента ветировать закон об ответственности за недостоверное декларирование
Нардепы приняли законопроект президента о компенсациях бизнесуНардепы приняли законопроект президента о компенсациях бизнесу
В НАПК назвали предлагаемую Радой ответственность за недостоверное декларирование "санаторными условиями" для коррупционеровВ НАПК назвали предлагаемую Радой ответственность за недостоверное декларирование "санаторными условиями" для коррупционеров
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Законопроект о качестве школьных учебников отправили на доработкуЗаконопроект о качестве школьных учебников отправили на доработку
Раде рекомендовали принять закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19Раде рекомендовали принять закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19
В Раде назвали условие введения в Украине локдаунаВ Раде назвали условие введения в Украине локдауна
Последние новости
Подгружаем последние новости