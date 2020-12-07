В Украине второй день гремит скандал на фабрике елочных игрушек в поселке Клавдиево-Тарасово на Киевщине. Все началось с видео, опубликованного в Facebook, неким Сершгеем Савченко.

"Все, что нужно знать о Клавдиевской фабрике елочных украшений", - подписал автор публикации свой видеоролик.

На видео видно ящики с готовыми елочными игрушками белого цвета, на которых изображена армейская роSSийская символика. Как оказалось, на предприятии действительно изготавливали партию елочных игрушек по заказу ВС РоSSийской Федерации.



В этом, под напором набежавших активистов, сознался исполняющий обязанности председателя правления Павел Гукасов. Правда, он тут же заметил, что не контролировал все поступающие на производство заказы, и этот как раз проскочил мимо него.

В то же время Гукасов рассказал, что производство у них сезонное, и поэтому предприятие старается не отказываться ни от каких заказов, чтобы выжить. Клавдиевская фабрика елочных украшений – один из наибольших производителей такого рода продукции в Европе. Однако в последнее время ее существенно потеснили с рынка китайские производители, которые миллионными партиями штампуют новогоднюю продукцию и наводнили ею весь мир.

Украинскому предприятию помогает выстоять на рынке высокое качество производства и уникальность их изделий. Все елочные украшения расписываются художниками вручную. Таким образом, несмотря на похожесть, двух абсолютно идентичных игрушек здесь просто нет. Заказ для роSSийской армии здешние художницы тоже расписывали вручную.

Кроме того, выживать им помогают еще и платные экскурсии, которые устраивают для желающих. Вот и в этот раз, говорят организаторы экскурсий, четверка посетителей заказала экскурсию на предприятие, которую с ними начали проводить. Попав в цех с вышеупомянутыми игрушками, экскурсанты тут же принялись их снимать, хотя на предприятии съемка запрещена – чтобы не нарушать авторские права заказчиков. Очевидно, посетители заранее знали, зачем туда идут, и что хотят увидеть на предприятии.

Работники предприятия на визиты активистов реагируют сдержанно, однако ничего крамольного в своей работе не видят. Говорят, просто выполняют заказы, а заказы поступают разные, из разных стран. Хотя роSSийский рынок, не скрывают на предприятии, для них остается определяющим и самым важным.

"Утром угрожали, что сожгут фабрику. А я всю жизнь работаю здесь. Я довольна зарплатой, как и многие сотрудники. Мы же не оружие изготовляем, это новогодние игрушки. Нашли просто терпил. Пусть идут на Петра Порошенко своего наедут, а не на обычных рабочих", - заявила одна из работниц фабрики, очевидно имея в виду кондитерский бизнес бывшего гаранта, который тот долго не закрывал на территории РоSSии уже во время войны. "Наша фабрика поставляет игрушки многим странам. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормально", - высказала свое мнение мастер, представившаяся Анной.

Приободренный позицией своих подчиненных, осторожно высказал свое мнение и Павел Гукасов:

"Лучше я оттуда возьму деньги и буду здесь платить налоги".

Однако в рядах активистов такая позиция понимания не нашла. В итоге предприятие было вынуждено ликвидировать партию игрушек, на которой была символика армии РФ . Несмотря на угрозы хейтеров, предприятие работает в привычном режиме и даже экскурсии продолжает водить. Не исключено, что после громкого скандала количество желающих посмотреть нашумевшее производство возрастет. В общем, нет худа без добра.