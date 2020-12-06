Генпрокурор Польши требует запретить Коммунистическую партию

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро требует делегализации Коммунистической партии Польши .

Соответствующее заявление Зебро направил в Конституционный суд, передает Польское радио.

"Эти шаги сделаны в ответ на ходатайство физических лиц, которые обращали внимание, что Коммунистическая партия Польши в своей программе и действиях возвращается к практикам и тоталитарных методов коммунизма. А это противоречит Конституции Польской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной прокуратуры Польши .

Как отмечает Государственная прокуратура Польши , в соответствии с пунктом 13 Основного закона Польши "запрещается существование и деятельность политических партий и других организаций, которые в своих программах ссылаются и возвращаются к тоталитарным методам и практикам деятельности коммунизма, фашизма и нацизма".

Как сказано в Конституции Польской Республики, "запрещается существование политических парий, программа или деятельность которых предполагает расовую ненависть, этническую нетерпимость, допускает применение насилия с целью получения власти или влияния на государственную политику, а также если эти партии предусматривают засекречивание своих структур или членства".

Напомним, 1 апреля 2016 года польский Сейм принял специальный закон о запрете пропаганды коммунизма. 20 мая президент Дуда подписал его. Депутат партии "Право и Справедливость" Ярослав Краевский тогда заявлял, что принятие этого закона стало символическим окончанием коммунизма в Польше , поскольку в польских городах названия 1300 улиц связаны с ним.