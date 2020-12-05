Глава НАПК просит президента ветировать закон об ответственности за недостоверное декларирование

Александр Новиков отмечает, что закон не предусматривает лишения свободы для лиц, умышленно не подающих е-декларацию.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил официальное письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому по закону о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, который Верховная Рада Украины приняла 4 декабря.

Об этом говорится на сайте НАПК.

Новиков отмечает, что закон не предусматривает лишения свободы для лиц, умышленно не подающих е-декларацию или умышленно указывающих в ней недостоверные сведения. Таким образом, эти деяния Верховная Рада признает не преступлением, а уголовными проступками. То есть, коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния.

"Перевод" указанных деяний из категории преступлений в категорию уголовных проступков дает возможность, заплатив штраф, не подать декларацию и скрыть приобретенное коррупционным способом имущество", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада на заседании 4 декабря проголосовала за проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование, отмененное скандальным решением Конституционного суда. Также он предусматривает ответственность за умышленное непредоставление декларации. Голосование проходило по упрощенной процедуре ad hoc.

За принятие в целом отдали голоса 289 нардепов. Базой для законопроекта стал документ рабочей группы парламента и президентский законопроект. Это первый закон, принятый для решения конституционного кризиса.

Документ дополняет Уголовный кодекс и добавляет две статьи: 366-2 (декларирование недостоверной информации) и 366-3 (непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Конституционный суд, как известно, отменил статью 366-1, в которой говорилось об ответственности за ложь в декларациях. Признанного виновным по этой статье могли лишить свободы сроком до двух лет.

Статья 366-2 устанавливает, что в случае, если недостоверные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, ответственность наступает в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42500 - 51000 гривен ) или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов (сейчас это в 8,4 млн гривен) для трудоспособных лиц в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000-85 000 гривен) или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Статья 366-3 устанавливает, что уголовная ответственность за умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, наступает в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Наибольшую дискуссию у участников заседания профильного комитета вызвала норма об установлении наказания за декларирование недостоверной информации в виде ограничения свободы.

В НАПК назвали условия, созданные этим законопроектом, "санаторными" для коррупционеров. "То есть, максимальное наказание - пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства. Также через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о взятии этого лица на регистрацию - ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить в него", - пояснили в НАПК.

27 ноября Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложные сведения в декларации. Проектом закона предлагается ответственность в виде штрафа от 42 до 85 тыс. грн, или общественные работы или лишение свободы до двух лет.

В октябре Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.