Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе (обновлено)

Фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала роSSийская сторона, не зафиксировано.

Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе (обновлено)

Государственная пограничная служба Украины не фиксировала нарушений, но проверяет информацию, распространенную ФСБ РоSSии о стрельбе на границе, и местность, где якобы произошел инцидент.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"По информации, поступившей от роSSийских пограничников Госпогранслужбе около 11:00, событие якобы состоялось в полночь по московскому времени. Отмечу, что пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей с Россией. Кроме того, роSSийская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы. В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы", - сказал он.

Сотрудники ГПСУ сообщили об инциденте взаимодействующим органам. Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых сообщает роSSийская сторона.

Обновление. Фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала роSSийская сторона, не зафиксировано, информирует пресс-служба ГПСУ.

"На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано. Также нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения роSSийских пограничников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время погранично-представительской встречи на линии границы роSSийские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в т.ч. следов пересечения границы на местности. РоSSийская сторона также не предоставила какой-либо информации о человеке, который, по их сообщению, погиб, и оружии, которое нарушитель мог использовать.

Накануне ФСБ РФ заявило, что на границе с Украиной якобы трое неизвестных нарушили границу. По их словам, при попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, а остальные бежали на территорию Украины.

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