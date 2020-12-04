В Австрии экс-министра финансов приговорили к восьми годам тюрьмы за коррупцию

Экс-чиновника признали виновным в получении "откатов" на 9,6 млн евро при приватизации государственного жилья.

В Австрии экс-министра финансов приговорили к восьми годам тюрьмы за коррупцию
Фото: tt.com

Венский суд приговорил к восьми годам заключения бывшего министра финансов Австрии Карла-Хайнца Грассера, признав его виновным в коррупции. Суд признал Грассера виновным в превышении власти и получении "откатов" на общую сумму в 9,6 миллиона евро при приватизации государственного жилья, передает DW.

Во время процесса другой подозреваемый по делу, являющийся приближенным к экс-министру лицом, признался в передаче инсайдерской информации, позволившей в итоге частному консорциуму купить 60 тысяч квартир, принадлежавших государству, на общую сумму в 961 млн евро. Это было только на один миллион евро больше, чем предложил другой участник торгов. Уже через три года стоимость этого приобретенного у государства жилья оценивалась в два раза большую сумму.

По данным следствия, Грассеру было известно о сделке, а приближенные к нему люди, также проходящие по этому уголовному делу, получили неправомерное вознаграждение в размере 9,6 миллиона евро. По мнению судьи, "только Грассер мог передать информацию" компании, выигравшей тендер. Согласно обвинительному приговору, полмиллиона евро, найденные на счете экс-министра в австрийском банке, следователи связывают с полученным им взяткой.

Карл-Хайнц Грассер возглавлял Минфин Австрии с 2000 до 2007 года и был членом правопопулистской Австрийской партии свободы, впрочем, в 2003 году он вышел из нее. Во время своего пребывания в должности он и его жена Фиона Сваровски, наследница всемирно известной компании по производству искусственных кристаллов, часто оказывались в центре внимания таблоидов из-за роскошного образа жизни.

Процесс над бывшим австрийским чиновником стал самым громким коррупционным делом в Австрии за весь послевоенный период, отмечает AFP.

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