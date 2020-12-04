Депутаты от ОПЗЖ, Шария и "За будущее" заблокировали трибуну Одесского облсовета

Первая сессия Одесского областного совета VIII созыва началась с блокирования трибуны и президиума представителями партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", "За будущее" и "Партия Шария".

По информации Думской, они "стремительным броском заняли трибуну и не дают собранию приступить к работе".

Фото: Думская

Депутаты от ОПЗЖ, "За будущее" и Шария обвинили президентскую партию "Слуга народа" и ее союзников в интригах из-за того, что теризбирком затягивает регистрацию восьми депутатов от "За будущее" и одного от ОПЗЖ. Это не позволяет трем партиям сформировать большинство и добиться избрания нужного им человека главой облсовета.

На самом деле, заявления от этих людей поступили накануне вечером и комиссия просто не успела их рассмотреть, отмечает издание.

"Мы будем здесь стоять до тех пор, пока депутатов не зарегистрируют. День, два, три, до победы", - заявили протестующие.

Вместе с областными депутатами трибуну блокируют их однопартийцы из городского совета.

"Слуга народа" и ее союзники выдвигают на главу облсовета Григория Диденко (муж нардепа Юлии Диденко), а ОПЗЖ с коллегами видят в этом кресле заместителя главы прошлого созыва Вадима Шкаровского.