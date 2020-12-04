Нардепы приняли законопроект президента о компенсациях бизнесу

Это, в частности, единовременная материальная помощь в размере 8000 гривен.

Нардепы приняли законопроект президента о компенсациях бизнесу
Фото: belvpo.com

Верховная Рада поддержала в первом чтении и в целом проект закона президента "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” (№4429).

За документ, предусматривающий поддержку бизнеса во время локдауна, в целом проголосовали 299 нардепа. Также дополнительно проголосовали за то, чтобы Разумков подписал этот закон немедленно.

Документ имеет целью:

  • обеспечить в 2020-21 годах за счет Государственного бюджета Украины выплаты единовременной материальной помощи (8000 гривен) застрахованным лицам, которые могут потерять часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий, а также единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, обеспечить возможность получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания;
  • для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена в результате введения ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), продлить на период действия карантина и ограничительных мероприятий и в течение одного месяца со дня его/их окончания действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер;
  • отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период;
  • не применять во время действия карантина и после его окончания норму о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии;
  • включать в страховой стаж лица период, в течение которого застрахованное лицо получало помощь по частичной безработице, на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения COVID-19;
  • с целью недопущения снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам - предпринимателям предоставить возможность осуществить доплаты до размера минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, о планах государства касательно помощи предпринимателям во время усиленного карантина президент рассказал 24 ноября. Владимир Зеленский заявил, что предполагается единовременное пособие в размере 8 тыс. гривен тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина.

Также будут выплачивать единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

Кроме того, будут компенсировать выплаты на уплату ЕСВ, а также погасят налоговые долги почти 4 млн граждан граждан, если его сумма не более 3060 гривен. Эту норму устанавливает другой президентский законопроект.

Планировали также восстановить программы, работавшие во время весеннего локдауна: материальная помощь ФЛП с детьми до 10 лет, кредитные каникулы, компенсации по безработице.

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