Рада отложила законопроект об обязательной вакцинации

Законопроект "О системе общественного здоровья" предлагает сместить приоритет от лечения к политике укрепления здоровья и профилактики болезней.

Верховная Рада может отложить рассмотрение законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья", который касается особенностей вакцинации.

На сайте парламента в разделе о прохождении законопроекта отмечается, что его рассмотрение отложено.

Как сообщалось, законопроект "О системе общественного здоровья" предлагает сместить приоритет от лечения к политике укрепления здоровья и профилактики болезней. Одной из главных новаций в нем является переход к презумпции согласия на вакцинацию.

Сегодня родители перед вакцинацией ребенка должны заполнить ряд документов, а новый законопроект должен упростить эту процедуру. Предлагается, что профилактические прививки будут делать после медосмотра лица в случае отсутствия у него соответствующих медицинских противопоказаний. Если же лицо и его законные представители отказываются от обязательных профилактических прививок, врач обязан взять у них соответствующее письменное подтверждение об отказе, а в случае нежелания дать такое подтверждение - засвидетельствовать это в присутствии свидетеля.

Итак, родители или законные представители ребенка будут писать заявление только в случае отказа от прививки. Они будут ознакомлены с рисками и будут принимать ответственность за такое решение на себя.

Напомним, в мае прошлого года Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации. В августе Министерство здравоохранения и Минобразования и науки подтвердили запрет на посещение школ и детсадов детьми, которые не были вакцинированы в соответствии с национальным календарем прививок. В Минздраве подчеркнули, что в условиях вспышки кори невакцинированные члены коллектива могут представлять опасность не только для других детей, но и для их семей и учителей.

Противники прививок вышли на митинг к Офису президента и заявили, что запрет противоречит их праву свободного выбора.