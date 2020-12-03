Рада отложила законопроект об обязательной вакцинации

Законопроект "О системе общественного здоровья" предлагает сместить приоритет от лечения к политике укрепления здоровья и профилактики болезней.

Рада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Фото: Depositphotos/kerkezz

Верховная Рада может отложить рассмотрение законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья", который касается особенностей вакцинации.

На сайте парламента в разделе о прохождении законопроекта отмечается, что его рассмотрение отложено.

Как сообщалось, законопроект "О системе общественного здоровья" предлагает сместить приоритет от лечения к политике укрепления здоровья и профилактики болезней. Одной из главных новаций в нем является переход к презумпции согласия на вакцинацию.

Сегодня родители перед вакцинацией ребенка должны заполнить ряд документов, а новый законопроект должен упростить эту процедуру. Предлагается, что профилактические прививки будут делать после медосмотра лица в случае отсутствия у него соответствующих медицинских противопоказаний. Если же лицо и его законные представители отказываются от обязательных профилактических прививок, врач обязан взять у них соответствующее письменное подтверждение об отказе, а в случае нежелания дать такое подтверждение - засвидетельствовать это в присутствии свидетеля.

Итак, родители или законные представители ребенка будут писать заявление только в случае отказа от прививки. Они будут ознакомлены с рисками и будут принимать ответственность за такое решение на себя.

Напомним, в мае прошлого года Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации. В августе Министерство здравоохранения и Минобразования и науки подтвердили запрет на посещение школ и детсадов детьми, которые не были вакцинированы в соответствии с национальным календарем прививок. В Минздраве подчеркнули, что в условиях вспышки кори невакцинированные члены коллектива могут представлять опасность не только для других детей, но и для их семей и учителей.

Противники прививок вышли на митинг к Офису президента и заявили, что запрет противоречит их праву свободного выбора.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве не будут запрещать невакцинированным детям посещать школы.

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