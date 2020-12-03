Рада изменила требования к образованию помощников народных депутатов

Ранее разрешалось среднее специальное образование.

Рада изменила требования к образованию помощников народных депутатов
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада приняла законопроект №3644-д "О внесении изменений в статью 34 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины"".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законом установлено, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, который свободно владеет государственным языком, и который работает по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) или на общественных началах.

"Помощником-консультантом по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) может работать лицо, имеющее высшее образование степени младшего бакалавра или бакалавра", - говорится в документе.

Также законом установлен порядок оплаты труда помощника депутата.

"Только за счет и в пределах общего фонда, установленного народному депутату на соответствующий год для оплаты труда его помощников-консультантов, народный депутат осуществляет распределение средств для выплаты помощникам-консультантам: заработной платы, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, заработной платы за время отпуска, материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска, денежной компенсации, предусмотренной статьей 24 Закона Украины «Об отпусках», за все неиспользованные помощником-консультантом дни ежегодного основного отпуска и дополнительного отпуска. Указанные выплаты осуществляются Аппаратом Верховной Рады Украины по представлениям народного депутата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме подпункта 3 пункта 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2021 года.

Действующая редакция предусматривает, что помощником-консультантом может быть только гражданин Украины, имеющий среднее или высшее образование и свободно владеющий государственным языком.

Напомним, в июле Рада "завернула" законопроект, позволяющий нардепам нанимать помощников без образования.

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