СБУ проводит обыски в Укроборонпроме

Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

СБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Фото: wikipedia.org

Сотрудники СБУ проводят обыски в помещениях ГК "Укроборонпром" и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт".

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Укроборонпром сообщает, что сегодня, 3 декабря 2020 года, сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях Концерна и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником Концерна. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева. Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов", - говорится в сообщении.

В настоящее время и Концерн, и Укрспецэкспорт работают в штатном режиме.

"Укроборонпром и Укрспецэкспорт обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в пределах постановления суда", - добавили в "Укроборонпроме".

Напомним, 23 ноября этого года Укроборонпром и Национальное антикоррупционное бюро Украины подписали Меморандум в сфере предотвращения и противодействия коррупции, а также других преступлений, подследственных НАБУ, в сфере управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе.

Вчера глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев возглавил государственный концерн "Укроборонпром".

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