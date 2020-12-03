Азербайджан впервые обнародовал потери в войне в Нагорном Карабахе
По данным Минобороны страны, более 100 военных пропали без вести.
Министерство обороны Азербайджана объявило о 2 783 погибших военнослужащих в войне в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает ВВС.
По данным Минобороны страны, более 100 военных пропали без вести.
Еще 1 245 азербайджанских военных находятся на лечении.
В течение всей войны азербайджанское военное ведомство не раскрывало количество потерь в Карабахе.
Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей и ввели военное положение.
В НАТО считают, что военного решения конфликта в Нагорном Карабахе не существует. По данным ООН, с начала восстановления активных боевых действий в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях погибли более 50 гражданских лиц.
10 ноября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня и размещении роSSийских "миротворцев".
Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.
В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер-министр Никол Пашинян.
Уже днём 10 ноября стало известно, что РФ начала отправлять подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в Нагорный Карабах. 20 самолетов военно-транспортной авиации РоSSии Ил-76 прибыли в Армению. Они доставили в страну более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.