Денисова встретилась с представителем "ДНР" по вопросу передачи Украине осужденных

Положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию 300 осужденных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на территории КПВВ "Новотроицкое" встретилась с представителем так называемой ДНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой.

Об этом омбудсмен сообщила в Telegram.

"Обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 лицам. Эти люди были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии РФ на Востоке страны и находятся на подконтрольной правительству Украины территории. Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут мне переданы", - заявила Денисова.

Фото: пресс-служба омбудсмена

Фото: пресс-служба омбудсмена

По ее словам, положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы. Однако, это можно будет реализовать после окончания пандемии.

Также во время встречи в результате переговоров, которые продолжались более двух лет, было получено 28 томов уголовного дела в отношении гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины.

"Это дело уже передано представителю апелляционного суда Донецкой области. Оно будет рассмотрено и, в частности, будут проведены необходимые следственные действия, чем права на справедливый суд и эффективную юридическую защиту гражданки Украины будут соблюдены", - отметила омбудсмен.

Фото: пресс-служба омбудсмена

Денисова добавила, что был затронут вопрос о продолжении процесса освобождения гражданских лиц и военнопленных, содержащихся на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса.

Напомним, в сентябре 2019 года Украина забрала 54 заключенных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях на территории оккупированных Россией районов Луганской области.

В мае 2019 года в городе Счастье Луганской области на линии разграничения боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных, отбывавших наказание на оккупированной территории.

В феврале 2019 года оккупационная администрация ОРДЛО передала Украине 33 осужденных. Это была вторая передача заключенных с оккупированной территории Луганской области.

В декабре 2018 года Украина забрала из ОРЛО еще 42 заключенных, 12 из которых по состоянию на февраль 2019 вышли на свободу.