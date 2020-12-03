Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте

Верховная Рада приняла закон, определяющий правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта.

Законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" поддержали 276 народных депутатов. 5 проголосовали против, 31 - воздержался.

Законом решены вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, функционирования и развития внутреннего водного транспорта, его инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушения законодательства о внутреннем водном транспорте и так далее.

Законом внесен ряд изменений в Хозяйственный, Земельный, Лесной и Водный кодексы, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс торгового мореплавания Украины и ряд законов.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал этот закон историческим.

"Реформе речных перевозок быть! Теперь Украина официально будет и речным государством. Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологичный способ перевозок грузов - речные", - отреагировал министр на принятие закона Радой.

По словам министра инфраструктуры, закон позволит: