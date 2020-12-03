Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте
Отныне Украина официально будет речным государством.
Верховная Рада приняла закон, определяющий правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта.
Законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" поддержали 276 народных депутатов. 5 проголосовали против, 31 - воздержался.
Законом решены вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, функционирования и развития внутреннего водного транспорта, его инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушения законодательства о внутреннем водном транспорте и так далее.
Законом внесен ряд изменений в Хозяйственный, Земельный, Лесной и Водный кодексы, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс торгового мореплавания Украины и ряд законов.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал этот закон историческим.
"Реформе речных перевозок быть! Теперь Украина официально будет и речным государством. Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологичный способ перевозок грузов - речные", - отреагировал министр на принятие закона Радой.
По словам министра инфраструктуры, закон позволит:
- увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и экономический эффект для государства до 13-16 млрд грн ежегодно;
- улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места;
- значительно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. Например, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет;
- использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на полную;
- создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены;
- обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;
- стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;
- либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;
- провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;
- упростить административные процедуры при регистрации судов и выдаче квалификационных документов;
- имплементировать европейские нормы и привести украинское законодательство в соответствие с европейским.