В следующем году "Укроборонпром" прекратит существование, - новый глава концерна Гусев

Планируется, что в 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит существование. Вместо него будут образованы холдинговые компании.

Об этом на пресс-конференции объявил новый глава концерна Юрий Гусев.

"Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", - заявил он.

Как пишет "Укринформ", задачу провести трансформацию концерна и создать новые холдинги поставил президент. Ожидается, что новые холдинги обеспечат ВСУ качественным вооружением и военной техникой.

30 ноября и.о. гендиректора концерна Игорь Фоменко заявил, что в результате реформы государственного концерна "Укроборонпром" должны остаться 65 предприятий. Он пояснил, что реформа оборонного концерна предусматривает создание шести холдингов и объединение в них предприятий-участников концерна по отраслевому признаку: бронетанковые, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимия, авиаремонтные предприятия.

1 октября была представлена Комплексная стратегия трансформации и развития "Укроборонпрома" до 2030 года, предусматривавшая разделение концерна уже на 7 отраслевых холдингов.

Государственный концерн "Укроборонпром" - объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Был создан в 2010 году. К 2014 году к концерну присоединились 134 предприятия военного-промышленного комплекса, в том числе 125 государственных.