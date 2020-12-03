В следующем году "Укроборонпром" прекратит существование, - новый глава концерна Гусев

Вместо него создадут новые холдинговые предприятия.

В следующем году "Укроборонпром" прекратит существование, - новый глава концерна Гусев
Укроборонпром на міжнародній виставці IDEF-2019
Фото: ukroboronprom.com.ua

Планируется, что в 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит существование. Вместо него будут образованы холдинговые компании.

Об этом на пресс-конференции объявил новый глава концерна Юрий Гусев.

"Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", - заявил он.

Как пишет "Укринформ", задачу провести трансформацию концерна и создать новые холдинги поставил президент. Ожидается, что новые холдинги обеспечат ВСУ качественным вооружением и военной техникой.

30 ноября и.о. гендиректора концерна Игорь Фоменко заявил, что в результате реформы государственного концерна "Укроборонпром" должны остаться 65 предприятий. Он пояснил, что реформа оборонного концерна предусматривает создание шести холдингов и объединение в них предприятий-участников концерна по отраслевому признаку: бронетанковые, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимия, авиаремонтные предприятия.

1 октября была представлена Комплексная стратегия трансформации и развития "Укроборонпрома" до 2030 года, предусматривавшая разделение концерна уже на 7 отраслевых холдингов.

Государственный концерн "Укроборонпром" - объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Был создан в 2010 году. К 2014 году к концерну присоединились 134 предприятия военного-промышленного комплекса, в том числе 125 государственных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
Ульяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медициныУльяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медицины
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"
Расследование против Порошенко за организацию контрнаступления в 2014 году продлили на год, - адвокатРасследование против Порошенко за организацию контрнаступления в 2014 году продлили на год, - адвокат
Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 годуДональд Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
Азербайджан хочет создать новый путь между Арменией и Карабахом раньше, чем по договоренностиАзербайджан хочет создать новый путь между Арменией и Карабахом раньше, чем по договоренности
Минобороны надеется получить план действий относительно членства Украины в НАТО в 2021 годуМинобороны надеется получить план действий относительно членства Украины в НАТО в 2021 году
Глава Закарпатской ОГА призвал правоохранителей провести брифинг в связи с обысками в благотворительном фондеГлава Закарпатской ОГА призвал правоохранителей провести брифинг в связи с обысками в благотворительном фонде
Глава Херсонской ОГА Гусев возглавил "Укроборонпром"Глава Херсонской ОГА Гусев возглавил "Укроборонпром"
Следующая неделя будет очень значимой для Brexit, - глава британского МИДСледующая неделя будет очень значимой для Brexit, - глава британского МИД
Глава Фонда госимущества призвал разблокировать большую приватизациюГлава Фонда госимущества призвал разблокировать большую приватизацию
Экс-глава МИД Павел Климкин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Вернись живым"Экс-глава МИД Павел Климкин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Вернись живым"
Последние новости
Подгружаем последние новости