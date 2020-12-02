Расследование против Порошенко за организацию контрнаступления в 2014 году продлили на год, - адвокат

А также возбудили еще одно.

Расследование против Порошенко за организацию контрнаступления в 2014 году продлили на год, - адвокат
Игорь Головань
Фото: Факты

Печерский районный суд продлил на год срок досудебного расследования уголовного производства, которое было открыто по заявлению нардепа из ОПЗЖ Нестора Шуфрича против экс-президента, лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко за организацию контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

«1,5 года расследовало ГБР этот юридический «трэш», как говорил бывший генеральный прокурор Рябошапка. Конечно, ничего они не расследовали, но они хотят продолжать тратить средства налогоплательщиков на этот бред. И мы понимаем, что дело не в Шуфриче, а дело в системной работе пророSSийских сил, прочно окопавшихся в президентском Офисе. Это так называемая «юридическая команда» Портнова-Татарова, которые и координируют все эти десятки уголовных дел, направленных против оппозиции, против пятого Президента Украины Порошенко и его политической силы в интересах государства-агрессора, в интересах РоSSии», - убежден адвокат.

Головань сообщил, что еще одно производство зарегистрировано Офисом генпрокурора против Порошенко за то, что в 2016 году законом Украины были введены европейские конкурсные процедуры для отбора руководителей учреждений культуры.

«Суть лично зарегистрированного Генеральным прокурором Венедиктовой по решению того же Печерского районного суда производства - пытаются объявить преступлением подписание Президентом Порошенко в январе 2016 года принятого Верховной Радой закона, который ввел конкурсные процедуры и контрактную форму трудоустройства для руководителей учреждений культуры - театров, музеев и т.д. То есть введение Президентом Порошенко и украинским парламентом европейского порядка назначения руководителей учреждений культуры», - сообщил Головань.

По его мнению, таким образом власти пытаются разрушить достижения государства на европейском пути.

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