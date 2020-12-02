Премьер-министр Хорватии заболел коронавирусом

Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович получил положительный тест на коронавирус. Об этом в понедельник заявил официальный представитель правительства, передает Reuters.

Пленкович уже был дома в изоляции, так как у его жены в эти выходные обнаружили COVID-19. Тест Пленковича, сделанный на выходных, был отрицательным.

"Премьер-министр Пленкович останется дома в изоляции в течение 10 дней. Он чувствует себя хорошо, и он будет продолжать выполнять свои обязанности по дому, соблюдая все рекомендации врачей и эпидемиологов", - сказал представитель.

В понедельник Пленкович проводил онлайн-заседание правительства.

Напомним, власти Турции ужесточают ограничительные меры на территории страны из-за ситуации с распространением коронавируса.