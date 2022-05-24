Премьер-министр Бельгии объяснил, как долго ЕС будет помогать Украине обороняться
В свою очередь, президент Северной Македонии отметил важность максимально помочь украинской армии сегодня, не когда-то потом, информирует
Если война будет длится годами, тогда Европа будет поддерживать Украину годами.
Об этом на
«Мы будем помогать техникой, информацией, то есть я имею в виду, что данные разведки доказали свою важность во время войны. И мы также должны будем улучшать ту технику, которая есть у нас самих», – сказал глава бельгийского правительства.
Он отметил, что, реагируя на роSSийскую войну против Украины, многие страны ЕС увеличили расходы на оборону. И некоторые правительство начали "очень агрессивно" инвестировать в технику для своих армий. Однако премьер-министр Бельгии согласился с министром обороны Нидерландов Кайсеей Оллонгрен, что европейцам нужно больше координировать свои закупки, чтобы остаться армией НАТО и не превратиться в фрагментированную силу с разным вооружением, не способную действовать вместе.