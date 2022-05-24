Премьер-министр Бельгии объяснил, как долго ЕС будет помогать Украине обороняться

Если война будет длится годами, тогда Европа будет поддерживать Украину годами.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

«Мы будем помогать техникой, информацией, то есть я имею в виду, что данные разведки доказали свою важность во время войны. И мы также должны будем улучшать ту технику, которая есть у нас самих», – сказал глава бельгийского правительства.