Степанов выступил за трехнедельный локдаун по всей стране

По словам министра, ситуация с заболеваемостью в стране осложняется обострением по гриппу.

Степанов выступил за трехнедельный локдаун по всей стране
Фото: facebook/Максим Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил за введение в Украине трехнедельного локдауна для сбалансирования роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам мнистра, ситуация с заболеваемостью осложняется обострением по гриппу.

"Нам надо локдаун, который нам нужен - нам нужен трехнедельный локдаун потому, что, кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансированно", - сказал Степанов.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вариант локдауна нельзя исключать, "вероятность его велика". На это будут влиять показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших и эффективность локдауна выходного дня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
В Берлине автомобиль намеренно врезался в ворота офиса МеркельВ Берлине автомобиль намеренно врезался в ворота офиса Меркель
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Железняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабряЖелезняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабря
Блок рекламы


Похожие новости
Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - СтепановКарантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов
Офис президента анонсировал совещание, чтобы определиться, нужен ли полный локдаун и когдаОфис президента анонсировал совещание, чтобы определиться, нужен ли полный локдаун и когда
Разумков сообщил, что будет влиять на решение о введении локдаунаРазумков сообщил, что будет влиять на решение о введении локдауна
"Слуга" Дубинский назвал сроки предполагаемого локдауна"Слуга" Дубинский назвал сроки предполагаемого локдауна
Арахамия: правительство думает над возможностью введения "интеллектуального локдауна"Арахамия: правительство думает над возможностью введения "интеллектуального локдауна"
В Грузии объявили локдаун с комендантским часомВ Грузии объявили локдаун с комендантским часом
Министр здравоохранения Степанов выздоровел после коронавирусаМинистр здравоохранения Степанов выздоровел после коронавируса
Ульяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медициныУльяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медицины
Степанов оценил возможность введения локдауна со следующей неделиСтепанов оценил возможность введения локдауна со следующей недели
Елена Зеленская инициировала подписание украинскими и международными компаниями декларации об устранении барьеров в бизнесеЕлена Зеленская инициировала подписание украинскими и международными компаниями декларации об устранении барьеров в бизнесе
Последние новости
Подгружаем последние новости