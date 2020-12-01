Степанов выступил за трехнедельный локдаун по всей стране

По словам министра, ситуация с заболеваемостью в стране осложняется обострением по гриппу.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил за введение в Украине трехнедельного локдауна для сбалансирования роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам мнистра, ситуация с заболеваемостью осложняется обострением по гриппу.

"Нам надо локдаун, который нам нужен - нам нужен трехнедельный локдаун потому, что, кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансированно", - сказал Степанов.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вариант локдауна нельзя исключать, "вероятность его велика". На это будут влиять показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших и эффективность локдауна выходного дня.