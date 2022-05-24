"Люди, опомнитесь! У нас война в стране!": Филатов эмоционально рассказал о благоустройстве Днепра

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, как в военное время удается поддерживать городской хозяйство в удовлетворительном состоянии.

Об этом передает «Наше Місто».

«Есть соответствующие нормативные акты, постановления Кабинета Министров, которые запрещают нам в военное время финансировать определенные виды работ. Все деньги мы перенаправляем на поддержку обороноспособности. И когда мы вывозим мусор, убираем улицы, делаем ямочный ремонт, хотя сейчас казна перестала и это пропускать, — это вынужденные меры. Мы поддерживаем город в приличном состоянии.

Но не можем делать ни капитальные ремонты, ни устанавливать детские площадки, чего требуют от депутатов некоторые неосознанные граждане. Люди, опомнитесь! У нас война в стране! Половину Украины разбомбили русские! Не понимаю, что нужно сделать, чтобы у этих людей достать из головы перфокарту, чтобы они вспомнили, что в стране война!

Борис Филатов

Топлива толком нет. Я не хочу рассказывать, какие приходится прикладывать усилия, чтобы сохранить нынешнюю цену на проезд в общественном транспорте, каким образом мы дотируем перевозчиков, насколько этого топлива хватает и пр. До сих пор есть огромное количество идиотов, которые не понимают, что в стране война. Пришел к депутату – получил материальную помощь, и подъезд мы тебе покрасим. И дальше будет только хуже. Экономика постепенно складывается. Мы должны подготовиться к худшим сценариям, но работать с оптимизмом и надеяться на лучшее», — сказал Борис Филатов.

 


Алексей Ионов, politeka.net

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