Арахамия: правительство думает над возможностью введения "интеллектуального локдауна"

Кабмин Украины размышляет над введением "интеллектуального локдауна", который будет учитывать реалии заболевания коронавирусом в каждом регионе.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о каком-то интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой ... скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее ", - заявил Арахамия.

Нардеп оценил возможность остановки общественного транспорта во время карантина.

"Давайте рассмотрим. Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны "погасить" общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозке людей, как они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в целом эта проблема снимается сама. С точки зрения последствий и неудобств для людей - конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике", - добавил он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что полный локдаун - самый эффективный способ замедлить распространение болезни. Введение жесткого карантина в Украине сможет прервать цепочку передачи коронавирусной болезни и тем самым сведет уровень заболеваемости до нуля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков 26 ноября выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели.