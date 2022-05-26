Кличко в Давосе призвал усилить давление на РФ путем введения нефтегазового эмбарго

Цивилизованный мир, демократические государства должны иметь единую, четкую и незыблемую позицию относительно действий для остановки роSSийского агрессора.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в Давосе во время выступления перед влиятельными политиками и представителями мирового бизнеса на ланче, который традиционно организовывает The Washington Post, сообщает сайт КГГА, информирует Апостроф .

"Мы защищаем не только свою землю и свою свободу. Мы сражаемся за демократические ценности, за мир и свободу всей Европы. Мы не можем проиграть это сражение! Цивилизованный мир не должен проиграть! Наша страна стала центром глобальной борьбы между демократией и диктатурой. И у нас есть исторический шанс победить Путина и его режим. Иначе через некоторое время он снова ударит. И уже не только по Украине. Поэтому поддержка Украины, помощь для ее победы – это жизненные интересы США и Запада", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что каждый из партнеров Украины должен прежде всего предоставить современное оружие для защиты и освобождения Украины. Оказать финансовую, экономическую и гуманитарную помощь. Также на агрессора нужно усилить давление санкциями, прежде всего – ввести нефтегазовое эмбарго.

Во время ланча Кличко также пообщался с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Хорватии Андреем Пленковичем, бывшим вице-президентом США Альбертом Гором, бывшим госсекретарем США Джоном Керри.