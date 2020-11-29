Тихановская: РоSSия вряд ли будет помогать Лукашенко военным путем

В этом нет необходимости, завила лидер белорусской оппозиции.

РоSSия вряд ли будет прибегать к военному вторжению в Беларусь .

Такое мнение высказала в интервью Радио Свобода лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Тихановская прокомментировала вероятность сценария, по которому РоSSия военным путем поможет удержаться Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси.

"Я очень сомневаюсь в таком вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом не идет речь о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека - против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?", - отметила она.

В то же время Тихановская хотела бы встретиться с президентом РоSSии Владимиром Путиным. По ее словам, оппоненты Лукашенко стремятся быть в контакте с Россией как важным государством-соседом.

Напомним, легитимность Александра Лукашенко, как президента Беларуси, в Евросоюзе не признают. В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко, как президента Беларуси, Украина будет называть его по имени, не отмечая должности.