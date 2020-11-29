Боевики шесть раз нарушили "режим тишины" на Донбассе

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Боевики шесть раз нарушили "режим тишины" на Донбассе
Фото: Олена Максименко

На Донбассе 28 ноября незаконные вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили "всеобъемлющее перемирие".

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"Два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке с началом суток враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в обеденное время - ручной противотанковый гранатомет", - говорится в сообщении.

В ООС добавили, что также дважды в течение суток огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета враг открывал вблизи Южного. Выстрелами из крупнокалиберного пулемета противник провоцировал наших защитников в районе Луганского.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В ООС отметили, что огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"В районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 6 гектаров территории и передано на уничтожение 137 взрывоопасных предметов", - добавили в ООС.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 ноября, на Донбассе вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили договоренности. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.



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