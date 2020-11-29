Возле музея Голодомора отслужили панихиду по жертвам трагедии

В Киеве возле Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" отслужили панихиду по жертвам трагедии.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил служение.

На мероприятии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пятый президент Украины Петр Порошенко, народные депутаты Украины.

В знак памяти люди жгли лампадки и возлагали цветы к мемориалу.

Напомним, Украина чтит сегодня память жертв голодоморов: Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Осенью 1932 года коммунистическая власть начала специальную карательную операцию - массовый искусственный голод. Вследствие умышленного создания условий, несовместимых с жизнью, через несколько месяцев 1932-33 года в Украине погибли миллионы людей.

Страшные обстоятельства преступления и сознательный запрет ведение статистики смертности сделало невозможным установление точного количества жертв. По некоторым оценкам, голодом замучены более 7 миллионов украинцев.