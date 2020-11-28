Зеленский присвоил звание Героя гендиректору КБ "Южное", умершему от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генеральному директору Конструкторского бюро "Южное" Александру Дегтяреву (посмертно).

Соответствующий указ №518/2020 размещен на сайте Офиса президента.

"За выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Дегтяреву Александру Викторовичу - генеральному директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" (посмертно)", - говорится в документе.

Напомним, 24 ноября Александр Дегтярев умер от коронавируса.

Александр Дегтярев с 1975 по 1999 год работал в КБ "Южное" на должностях инженера, старшего инженера, ведущего инженера, начальника группы, начальника службы маркетинга и коммерческой деятельности. С 1999 года - заместитель генерального конструктора - генерального директора по внешнеэкономической деятельности, с 2005-го - первый заместитель генерального конструктора - генерального директора КБ "Южное" по системному проектированию и комплексному развитию предприятия.

С 2003 года Дегтярев возглавил Украинское отделение Международной академии астронавтики. Кандидат экономических наук (2006), академик Международной академии астронавтики. Награжден орденом "За заслуги" III степени (2002), Заслуженный машиностроитель Украины (2004), лауреат Государственной премии Украины (2009).

В 2010 году он стал гендиректором КБ "Южное".