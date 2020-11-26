Зеленский хочет присвоить Героя Украины посмертно гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву

Президент Владимир Зеленский инициировал присвоение посмертно звания Героя Украины генеральному директору КБ "Южное" Александру Дегтяреву.

Фото: пресс-служба президента Украины

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире", - сказал президент на церемонии прощания с Дегтяревым во Дворце культуры машиностроителей в Днепре.

Владимир Зеленский отметил, что смерть Александра Дегтярева - большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.

"Это был большой украинский конструктор, ученый. Он многое сделал. Был директором КБ «Южное» много лет, начинал с инженера. Мои соболезнования родным и близким", - отметил глава государства.

По словам президента, главное сегодня - не забывать и поддерживать предприятие, и "это обязательно будет сделано".

Также глава государства подчеркнул важность развития космической отрасли Украины. Он отметил, что в последние годы этой области уделялось слишком мало внимания, но "обязательно будем развивать направление, страна должна строить ракеты, строить и запускать свои спутники".

Напомним, генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавируса 24 ноября.

Александр Дегтярев с 1975 по 1999 год работал в КБ "Южное" на должностях инженера, старшего инженера, ведущего инженера, начальника группы, начальника службы маркетинга и коммерческой деятельности. С 1999 года - заместитель генерального конструктора - генерального директора по внешнеэкономической деятельности, с 2005-го - первый заместитель генерального конструктора - генерального директора КБ "Южное" по системному проектированию и комплексному развитию предприятия.

С 2003 года Дегтярев возглавил Украинское отделение Международной академии астронавтики. Кандидат экономических наук (2006), академик Международной академии астронавтики. Награжден орденом "За заслуги" III степени (2002), Заслуженный машиностроитель Украины (2004), лауреат Государственной премии Украины (2009).

В 2010 он стал гендиректором КБ "Южное".