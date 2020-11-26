МИД Беларуси вызвало украинского посла для вручения ноты протеста

В Беларуси считают, что Украина бездействует в связи с "противоправной деятельностью радикальных элементов у здания дипломатической миссии в Киеве".

МИД Беларуси вызвало украинского посла для вручения ноты, в которой белорусская сторона выражает "решительный протест в связи с длительной серией антибелорусских акций под Посольством Республики Беларусь в Украине".

МИД требует обеспечить безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Об этом говорится на сайте белорусского МИД .

"Послу выразили крайнюю озабоченность бездействием компетентных органов Украины относительно прекращения провокаций и отсутствием надлежащих мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны. Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей", - говорится в сообщении.

Также РБ ожидает реакции на "провокации в отношении почетного консульства во Львове".

Под посольством Беларуси в Киеве проходили несколько акций солидарности с белорусским народом после того, как Александра Лукашенко снова объявили победителем выборов президента. На прошлой неделе у диппредставительства установили памятный крест жертвам режима Лукашенко.

Во Львове под белорусским представительством в августе проходила акция поддержки.

В сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу, но отношения между странами сохраняются.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что отношения между Украиной и Беларусью уже не будут такими, как раньше. Посол Украины в Беларуси вызывался в украинский МИД для консультаций. Когда он возвращался в Минск, его авто обыскали.

Посол Украины направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции из-за обыска машины.