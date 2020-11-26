Столичные правоохранители задержали при получении взятки сотрудника “Укрзализныци” (фото)

Столичные правоохранители задержали при получении взятки сотрудника &ldquo;Укрзализныци&rdquo; (фото)

Сотрудники Нацполиции и Киевской городской прокуратуры разоблачили на получении взятки и.о. замначальника производственного подразделения Киевской дистанции электроснабжения регионального филиала “Юго-Западная железная дорога” АО “Укрзализныця”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

“Согласно материалам следствия, должностное лицо требовало 100 тыс. гривен от председателя правления садоводческого общества за проведение работ по подключению садоводческого общества к электросети”, – сказано в сообщении.

Вчера, 25 ноября, подозреваемого задержали “на горячем” при получении им второй части взятки в размере 75 тыс. гривен.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, столичные правоохранители разоблачили схему вымогания и получения взяток при выдаче удостоверений судоводителей в Государственной службе морского и речного транспорта Украины. Правоохранители задержаны должностное лицо Государственной службы морского и речного транспорта Украины и посредника, уличенных в вымогательстве и получении взятки.

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры


Александр Кравченко, КиевВласть

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