Столичные правоохранители задержали при получении взятки сотрудника “Укрзализныци” (фото)
Сотрудники Нацполиции и Киевской городской прокуратуры разоблачили на получении взятки и.о. замначальника производственного подразделения Киевской дистанции электроснабжения регионального филиала “Юго-Западная железная дорога” АО “Укрзализныця”.
Об этом
“Согласно материалам следствия, должностное лицо требовало 100 тыс. гривен от председателя правления садоводческого общества за проведение работ по подключению садоводческого общества к электросети”, – сказано в сообщении.
Вчера, 25 ноября, подозреваемого задержали “на горячем” при получении им второй части взятки в размере 75 тыс. гривен.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, столичные правоохранители разоблачили схему вымогания и получения взяток при выдаче удостоверений судоводителей в Государственной службе морского и речного транспорта Украины. Правоохранители задержаны должностное лицо Государственной службы морского и речного транспорта Украины и посредника, уличенных в вымогательстве и получении взятки.
Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры